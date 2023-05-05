В Иркутской области хотят построить завод по производству сжиженного природного газа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области состоялось заседание Высшего совета. На нем власти обсудили перспективные задачи по газификации в регионе.

-В планах газификация 28 теплоисточников. Сейчас к приему природного сетевого газа готово семь, в случае с остальными готовится проектная документация, - рассказал министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин

Кроме этого, он рассказал, что в 2023 году планируется заняться догазификацией домовладений в Братске, разработкой технико-экономического обоснования строительства малотоннажного комплекса сжиженного природного газа в Иркутской области для использования в коммунальной энергетике.

Помимо этого, есть планы по строительству в регионе завода, который будет производить сжиженный природный газ.

Ранее сообщалось, что в Усть-Куте Иркутской области хотят построить деревообрабатывающее производство.