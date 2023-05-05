В Иркутской области дали старт дорожно-строительному сезону Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области стартовал дорожно-строительный сезон. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние 354,29 километра автодорог.

- Это 78 участков. При этом к трассам регионального значения относится 31 участок, а к местному - 47. Во всех случаях уже заключены контракты на выполнение работ, подрядчики уже приступают к ним, - стало известно КП-Иркутск.

До 2027 года по поручению президента России Владимира Путина в регионе должны привести в порядок 85% автодорог региона, входящих в опорную сеть.

Опорная сеть дорог в регионе достигает по протяженности 3891 километр. Из них 1672 км составляют федеральные трассы, 70% которых находится в нормативном состоянии

Ранее сообщалось, что в Иркутской области хотят построить завод по производству сжиженного природного газа.