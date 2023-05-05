Стало известно, когда завершится отопительный сезон в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дворе май, а значит близится завершение отопительного сезона. В Иркутске планируют закончить подавать тепло по батареям уже 15 мая. Об этом сообщает Байкал24.

-В этот день теплоснабжающие и управляющие организации будут переводить сети и пункты в летний режим работы, - пишет издание, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

В мэрии пояснили, что в городе уже установилась теплая погода. В течение последних пяти дней температура воздуха достигает +8 градусов.

Если погодные условия изменятся, то и срок окончания отопительного сезона может быть оперативно изменен», пояснили в мэрии Иркутска.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области дали старт дорожно-строительному сезону. Планируется привести в нормативное состояние 354,29 километра автодорог. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.