Депутаты иркутского парламента встретились с патриотическими и ветеранскими организациями Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Депутаты регионального парламента в преддверии Дня Победы провели встречу с членами Координационного совета по вопросам патриотического воспитания. В ней приняли участие председатель ЗС Александр Ведерников, вице-спикеры Лариса Егорова и Ольга Носенко, члены Штаба Z.

-Вы с самого начала СВО оказываете помощь. С вашей поддержкой мы показали пример всем жителям региона. Пока каждый не пропустит это через свое сердце, наша страна не станет единой», – сказал спикер парламента Иркутской области Александр Ведерников.

Представители общественных организаций также обратили внимание на то, какую помощь оказывает и парламент. Кроме этого, участники встречи обсудили программы патриотического воспитания детей и подростков в летний оздоровительный сезон.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области дали старт дорожно-строительному сезону.