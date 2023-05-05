В Иркутской области экс-глава ОГКУ «Дирекция автодорог» подозревается во взятке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области экс-директора ОГКУ «Дирекция автодорог» подозревают в получении взятки, причем в особо крупном размере. Об этом в своем телеграм-канале написала пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-Специалисты следственного комитета совместно с сотрудниками полиции выяснили, что обвиняемая получила взятку в размере 3,5 миллиона рублей. Ее дал руководитель коммерческой организации, но через двух посредников, - прокомментировали в следственном комитете.

Как выяснилось позднее, эти деньги предназначались за заключение контракта, а после - за принятие работ, которые на самом деле не выполнены.

Речь шла о контракте по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в регионе, - говорят в следкоме.

Кировский районный суд Иркутска продлил срок содержания под стражей обвиняемой на 3 месяца, до 4 августа.