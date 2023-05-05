В Иркутске 41-летнего жителя оштрафовали за татуировку с запрещенной символикой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские привлекли к ответственности местного жителя с татуировкой запрещенной символики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Сотрудники полиции заметили этого мужчину возле дома на Бульваре Рябикова. У него на ноге увидели татуировку с запрещенным в России символом. Тогда его доставили в отделение полиции, - говорят в министерстве.

Как выяснили полицейские, 41-летний иркутянин передвигался по улице и намеренно показывал изображение атрибутики, находящееся на нижней части ноги.

После этого в отношении него составили административный материал и оштрафовали.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области экс-глава ОГКУ «Дирекция автодорог» подозревается во взятке. Размер взятки превысил 3 миллиона рублей. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.