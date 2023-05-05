В Иркутской области приступили к посевам

В Иркутской области стартовала посевная кампания. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 15 районах Иркутской области приступили к весенним полевым работам. В 2023 году в регионе планируют засеять 700,5 тыс. га площадей.

- В текущем году перед аграриями Иркутской области стоит задача произвести 920 тыс. тонн зерна. Необходимо провести весенние полевые работы в установленные агротехнические сроки и выдержать структуру посевных площадей, доведенную Минсельхозом России, - отметил Игорь Кобзев.

Местные аграрии отмечают: посевная кампания сдвинулась на две недели из-за холодной погоды. Это повлияет и на сроки сбора урожая. Однако при благоприятной погоде и достаточном количестве осадков, посевы успеют вызреть.

- В настоящее время регион полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур, в том числе элитными семенами, и семенами овощных культур - так называемого «борщевого набора», в который входят капуста, морковь, свекла, лук, - доложил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. - Подготовка семян и доведение их до посевной кондиции продолжается. Также сельхозтоваропроизводителями области приобретено 42 тыс. тонн минеральных удобрений.

В посевной кампании этого года работает свыше 3,5 тысяч единиц сельскохозяйственной техники.

- В текущем году на поддержку агропромышленного комплекса до сельскохозяйственных товаропроизводителей Приангарья доведено 1,3 млрд рублей средств областного и федеральных бюджетов, в том числе 324 млн рублей средств федерального бюджета или 40,6% от доведенных Минсельхозом России лимитов. Всего в этом году на поддержку сельскохозяйственного производства планируется направить 3,7 млрд рублей,- отметил Игорь Кобзев.

В 2023 году в Иркутской области планируется посадить: 415,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 80 тыс. га масличных культур, 22,5 тыс. га картофеля, 3,5 тыс. га овощей открытого грунта и 179,1 тыс. га кормовых культур.