Сезон ремонта дорог стартовал в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области стартовал дорожно-строительный сезон. В частности, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок 354,29 километра автодорог. Это 78 участков, из них 31 - на дорогах регионального значения, 47 - местных. Все контракты заключены, подрядчики приступают к работе.

– Наша задача – выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина и к концу 2027 года привести в нормативное состояние 85% автодорог региона, входящих в опорную сеть страны, – пояснил губернатор региона Игорь Кобзев. - При составлении планов дорожных работ особое внимание уделено дорогам, которые ведут к социально значимым объектам, дорогам к туристическим объектам и поселениям, где развито сельское хозяйство.

Особое внимание - опорной сети дорог. В Приангарье её протяжённость составляет 3891 км. Почти половина из них относится к федеральным трассам и их состояние на 70% нормативное. Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - 2219,245 км, из них в нормативном состоянии находится 46,05%.

– Одними из самых крупных объектов этого являются Тайшет - Чуна - Братск, Баяндай - Еланцы - Хужир на острове Ольхон, Братск - Усть-Илимск, Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. - Каждая из них имеет значительную протяженность, поэтому объекты переходящие, рассчитанные на несколько лет. Мы намерены полностью привести их в нормативное состояние.