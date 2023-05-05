В ботаническом саду Читы за цветами ухаживают кошки Фото: Яна ЛИСИНА

В читинском ботаническом саду самый сезон цветения роз - 14 сортов и 67 сортов. По соседству есть виноград, инжир и даже гранат. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

- Среди посетителей, наверное, пользуется популярностью арка из розочек – это роза вестерлэнд. У нее интересные оттенки, окраска у лепестков интересная, - рассказывает инженер отдела экологического просвещения и информации Ксения Бугеря.

Она отметила, что эта роза крайне интересна, посетители сразу почувствуют аромат, принюхиваться не нужно.

Также она рассказала о том, что у них есть два котосотрудника - гоняют насекомых и птичек.

Ранее сообщалось, что не так уж часто крысы и прочие грызуны вызывают восторг или умиление у людей. Многие скорее убегут, чем начнут радоваться появлению крыски на горизонте. Однако, как бы это ни звучало, ну любовь к грызунам объединяет. Рассказываем историю этой необычной пары.