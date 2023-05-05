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НовостиОбщество5 мая 2023 15:36

В Улан-Удэ семья с четырьмя детьми осталась без дома из-за пожара

Сейчас они будут отстраивать новый
Елена СИНИЦА
В Улан-Удэ семья с четырьмя детьми осталась без дома из-за пожара

В Улан-Удэ семья с четырьмя детьми осталась без дома из-за пожара

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Улан-Удэ семья с четырьмя детьми осталась без собственной крыши над головой. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

-Вечером я поехала за детьми в детский сад. К моменту возвращения дом уже горел, соседи вызвали пожарных. Однако за 15 минут нечего тушить было, полчаса и мы остались на пепелище, - поделилась Мария Муравьева.

Теперь Мария, ее супруг и их четыре сына остались без всего: ни дома, ни вещей. В доме совсем недавно делали ремонт. У семьи Муравьевых был дом 140 "квадратов", гараж на две машины. Новое жилье семья хочет строить на этом же участке.

Как выяснили специалисты-огнеборцы, всему виной искра из печи, которая тлела. В один момент ее попросту раздул ветер.

Сейчас семейство проживает в съемном жилье.

Ранее сообщалось, что в ботаническом саду Читы за цветами ухаживают кошки. Подробнее о котосотрудниках вы можете прочесть в нашем материале.