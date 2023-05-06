Солисты Луганской академической филармонии впервые выступят в Иркутске 9 мая Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Солисты Луганской академической филармонии Дарья Лобова, София Тихая и Руслан Логвинен впервые выступят в Иркутске. Концерт состоится 9 мая на площади графа М.М. Сперанского. Зрителей приглашают послушать песни военных лет в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра в 15:00. Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

- Мы с радостью встречаем на иркутской земле артистов из новых территорий России, - отметила министр культуры региона Олеся Полунина. - Очное выступление в День Победы солистов Донбасса - это важный этап нашего творческого сотрудничества с Луганской народной республикой.

Дирижерами концерта станут Илмар Лапиньш, Андрей Аминов и Максим Качалов.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о добровольце Федоре Садовникове, который трижды участвовал в защите Луганска и Донбасса. Мужчина пережил остановку сердца, после чего вернулся на малую родину, где продолжил помогать сослуживцам, собирая гуманитарную помощь. За смелость и мужество, проявленные в зоне СВО, был награжден медалью "За отвагу".

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