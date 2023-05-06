Иномарка врезалась в дерево и перевернулась на улице Баррикад в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На улице Баррикад в Иркутске произошло серьезное ДТП. Около 5 утра 6 мая с проезжей части на тротуар вылетела иномарка, где врезалась в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся. По предварительной информации, 35-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции города.

- В результате аварии мужчина с различными травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали о состоянии автомобилиста в ведомстве. - От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Кроме того, известно, что иркутянин не имеет водительского удостоверения.

Полиция проводит проверку. Инспекторы ГИБДД составили на лихача три административных протокола, а разбитую иномарку поместили на специализированную охраняемую стоянку.

Напомним, на борту самолета Ан-24, летевшего из Иркутска в Бодайбо, скончался мужчина. О трагедии стало известно 5 мая 2023 года. Сообщается, что пассажиру было 67 лет. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.