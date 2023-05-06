«Поезд Победы» прибыл в Иркутск в субботу, 6 мая Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Традиционная акция Восточно-Сибирской железной дороги в честь Дня Победы состоялась в столице Приангарья. Украшенный «Поезд Победы» на паровозной тяге проехал от станции «Иркутск-Сортировочный» до станции «Иркутск-Пассажирский», отдав дань уважения и памяти участникам Великой Отечественной войны. Его пассажирами стали ветераны ВСДЖ из числа тружеников тыла, детей войны и жителей блокадного Ленинграда.

Стоит отметить, что из нашего региона на фронт ушли 200 тысяч человек и почти 100 тысяч не вернулись назад.

Напомним, 4 мая на вокзале станции «Иркутск-Пассажирский» состоялось торжественное открытие нового здания объединенного пассажирского зала. Трехэтажный корпус возведен в рамках реконструкции вокзального комплекса. Здание общей площадью 5000 квадратных метров гармонично вписалось в ансамбль вокзала, построенного в 1898 году.

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