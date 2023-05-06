В Иркутской области стартовала посевная кампания 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Посевная кампания 2023 года началась в Приангарье. Весенние полевые работы уже стартовали в 15 районах, в трех из них сеют зерновые культуры. Перед аграриями стоит задача произвести 920 тысяч тонн зерна. Всего в регионе планируют засеять 700,5 тысяч га площадей.

- Регион полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур. Подготовка семян и доведение их до посевной кондиции продолжается, - отметил глава регионального минсельхоза Илья Сумароков.

В 2023 году на поддержку АПК до сельскохозяйственных товаропроизводителей Приангарья доведено 1,3 млрд рублей средств областного и федеральных бюджетов.

Напомним, в Приангарье официально запретили полеты беспилотников с 18:00 7 мая 2023 года. Указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Документ опубликовали сегодня, с 6 мая.

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