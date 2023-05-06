Особый противопожарный режим введен в Прибайкальском нацпарке Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского государственного заповедника с 6 мая введен особый противопожарный режим. Перед выходом на маршрут посетители должны убедиться, что он открыт, а класс пожарной опасности на выбранной территории не превышает третьего из пяти возможных.

- До 8 утра 18 июня, вводится запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, использование пиротехнических изделий, запуск летающих изделий (китайские фонарики и другое) с использованием открытого огня. Разрешено использование газовых горелок, - отмечают в пресс-службе ФГБУ «Прибайкалье».

При этом в машинах посетителей должны быть: штыковая лопата и не менее 10 литров воды. Для коммерческих организаций «противопожарный набор» больше. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте и в соцсетях национального парка.

Напомним, в целях усиления охраны общественного порядка с 18:00 7 мая 2023 года в Иркутской области вводится запрет на использование беспилотников. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев. В документе также отмечено, что с 18.00 10 мая 2023 года и до особого распоряжения запрет будет продлен. Исключением станут дроны, которые используются органами государственной власти и местного самоуправления, а также предприятиями, исполняющими государственный оборонный заказ.