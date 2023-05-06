Специальный поезд Победы на паровозной тяге прибыл в Иркутск в честь 9 мая Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Специальный поезд Победы на паровозной тяге прибыл в Иркутск в преддверии празднования 9 мая. Акция ВСЖД посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его пассажирами стали почетные гости ВСЖД, среди которых ветераны-железнодорожники – участники боевых действий, дети войны, труженики тыла. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- Это было спрессованное время, когда все работали 25 часов в сутки, и это было героическим вкладом в Победу - отметил глава областного парламента Александр Ведерников.

Для гостей мероприятия на перроне был организован праздничный концерт.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о добровольце Федоре Садовникове, который трижды участвовал в защите Луганска и Донбасса. Мужчина пережил остановку сердца, после чего вернулся на малую родину, где продолжил помогать сослуживцам, собирая гуманитарную помощь. За смелость и мужество, проявленные в зоне СВО, был награжден медалью "За отвагу".