По-летнему тепло. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 7 мая 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 7 мая 2023 ожидается по-летнему теплой. В городе днем воздух сегодня прогреется до +20 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 7 мая 2023: прогноз на воскресенье

- Погода в Иркутске 7 мая 2023 будет с переменной облачность, существенных осадков не прогнозируем, - добавляют метеорологи. – В городе дует западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ждем температурные показатели в пределах +18…+20 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 729 миллиметров ртутного столба. Кстати, такая погода в +20 градусов для 7 мая не рекорд. Самым теплым этот день остается в 2017 году, тогда было +27. А вот самым холодным седьмой день мая оказался в 1996-ом, тогда приморозило до -6 градусов.

Что касается прогноза по региону, то он не такой радужный. В Приангарье сегодня на севере и в верхнеленских районах ждут усиление ветра до 15-17 м/с и дождь. Погода в Иркутской области 7 мая 2023 обещает переменную облачность, порывы ветра до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +16…+21, но, если небо закроют облака, похолодает до +6…+11.

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