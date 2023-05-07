Лесной пожар тушат на территории нацпарка в Слюдянском районе Иркутской области

Лесной пожар тушат на территории нацпарка в Слюдянском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области тушат пожар на территории национального парка «Заповедное Прибайкалье» в Слюдянском районе. Его площадь утром 7 мая составляет 1.1 гектара. Об этом КП-Иркутск сообщили региональные власти.

- Очаг находится в пяти километрах от поселка Ангасолка, - говорят специалисты. – На данный момент пожар не локализован. Обнаружили его в субботу, 6 числа.

В минувшие сутки были найдены еще четыре лесных пожара. Все их успешно потушили в тот же день – это возгорания в Эхирит-Булагатском, Черемховском, Братском и Нижнеудинском районах. Их общая площадь составила больше 23 гектаров.

Также вчера справились с пожарами на землях лесного фонда, обнаруженными 5 мая – два из них находились в Нижнеудинском районе, один в Зиминском. Их общая площадь оценивается в 65 гектаров.

Авиамониторинг за состояниями лесов Приангарья осуществляется ежедневно. Накануне два легкомоторных самолета и Ан-2 налетали более девяти часов.

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