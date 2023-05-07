Аварийное отключение света произошло в Шелехове 7 мая Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Отключение света в Шелехове 7 мая 2023 произошло из-за аварии на сетях. Без электричества осталась часть домов в самом городе и СНТ Восход. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Шелехове 7 мая 2023: когда дадут электричество

- Отключение света в Шелехове 7 мая 2023 устраняется бригадой Южных электрических сетей, - говорят специалисты. – Они планируют устранить все неисправности до 14.00 по местному времени.

Именно в это время в домах на улицах Матросова, Маяковского, Островского, 1-й Болотный, Дальний, Карьерный, Снежный, Южный, Привокзальный, Строителей и монтажников, Железнодорожная, Котовского, Кочубея, Луговая, Матросова, Маяковского, Олега Кошевого, Островского, Пархоменко, Пушкина, Руднева, Чапаева, Щорса, а также в микрорайоне Привокзальный и в СНТ Восход вновь появится электричество.

Напомним, что накануне в Иркутской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов на территории региона. До 10 мая ни одна их организаций не должна использовать беспилотники, а после этой даты пользоваться подобной техникой разрешено будут только ограниченному кругу ведомств – подробности здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал