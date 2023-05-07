Виновных в палах травы, угрожавших населенным пунктам, разыскали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье установили личности четырех человек, причастных к палам травы, угрожавшим населенным пунктам и садоводствам. На них вышли дознаватели МЧС РФ вместе с патрульными группами. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Горе-поджигатели поясняли, что делают это постоянно и никакой угрозы они жилым домам не видят. Проводится дознание, - говорят специалисты. - Нарушителям грозит штраф до 20 тысяч рублей. К сожалению, людей не пугают примеры крупных и катастрофических пожаров в соседних регионах.

Всего в регионе за сутки потушили 33 пожара, 19 из них были горением именно сухой травы или мусора. Спасатели напоминают, что в Иркутской области действует особый противопожарный режим и разведение открытого огня в Приангарье под запретом. За лесами также осуществляется регулярный мониторинг с воздуха. Накануне было потушено семь пожаров. На утро 7 мая действующим остался очаг в нацпарке на территории Слюдянского района – подробности здесь.