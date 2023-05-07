20 тонн гуманитарного груза отправили в зону СВО из Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зону специальной военной операции из Иркутской области оправили очередную помощь – гуманитарный груз весом в 20 тонн. «Посылку» собирали родные, друзья, бизнесмены, предприниматели и просто неравнодушные сибиряки. Об этом КП-Иркутск сообщили региональные власти.

В этот раз в зону СВО жители региона выслали спецоборудование, спальники, платки, сетки для маскировки, одежду для дождя и теплые вещи.

- Также в груз вошли предметы личной гигиены, продукты питания и персональные посылки бойцам, - говорят специалисты.

Собирали груз через отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Иркутске. С их помощью российским бойцам отправлено уже 1060 тонн гуманитарки.

Напомним, накануне в Иркутской области для обеспечения безопасности до 10 мая запретили полеты любых беспилотных воздушных судов. После 10 мая поднимать беспилотники в небо сможет ограниченный список организаций и ведомств - подробности.

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