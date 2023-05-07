85% дорог в Железногорске-Илимском признали ненормативными
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оценка состояния дорожного полотна в Железногорске-Илимском и Нижнеилимском районе была проведена специалистами накануне. Итог неутешительный – только 15% местных дорог в данных муниципалитетах находятся в нормативном состоянии. Об этом КП-Иркутск сообщили региональные власти.
Отмечается, что трещины, выбоины и низкое качество асфальта есть даже там, где ремонт полотно был проведен только в прошлом году за счет бюджета Приангарья.
- Местные власти обязаны это устранить, иначе минтранс направит заявление в контрольно-надзорные органы, - говорят специалисты.
В этом году в указанных территориях запланирован ремонт трех улиц, однако, контракты все еще не заключены.
Напомним, в Иркутске накануне осудили банду, которая похищала людей, избивала их и вымогала деньги. Мужчин признали виновными в бандитизме, разбое, вымогательстве, похищении людей, незаконном изготовлении, перевозке и хранении огнестрельного оружия - подробности.
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