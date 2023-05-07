Специальный поезд в честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустила ВСЖД Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области в честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне Восточно-Сибирская железная дорога запустила специальный поезд – состав на паровозной тяге прибыл в Иркутск 6 мая. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона.

- Право проезда в поезде Победы предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам СВО, студентам и школьникам профильных учебных заведений, - говорят организаторы.

Для гостей также был проведен концерт прямо на перроне. Этим событием в Приангарье показали, что все вносили посильный вклад в приближение Победы в Великой Отечественной. За то время, что продолжались боевые действия, по железной дороге было перевезено 20 миллионов вагонов.

Напомним, что накануне администрация Иркутска опубликовала афишу на 9 мая. Намечаются концерты, митинг, выступления подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона и спортивные события – подробности здесь.

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