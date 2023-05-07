Семь лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области Фото: Иван Макеев

В Приангарье продолжают регистрировать лесные пожары. Так только за минувшие сутки потушили семь возгораний на землях лесного фонда. Четыре из них были обнаружены 6 мая и в тот же день очаги ликвидировали. Они располагались на площади в 23.5 гектара в Эхирит-Булагатском, Черемховском, Братском и Нижнеудинском районах. Об этом сообщили региональные власти.

- Также потушены три пожара на площади в 65 гектаров, зарегистрированных 5 мая, - говорят специалисты. – Два из них были в Нижнеудинском районе, еще один в Зиминском.

На 7 мая действующим остался один пожар. Горит лес в Слюдянском районе на землях Прибайкальского национального парка. Площадь утром составляла 1.1 гектара. Территориально очаг находится в пяти километрах от поселка Ангасолка.

Также в регионе за сутки пожарные МЧС потушили 33 пожара. В 19 случаях горела трава и мусор. Подозреваемых в палах травы, которые угрожали населенным пунктам и садоводствам, уже нашли. С ними работают дознаватели МЧС России - подробности здесь.

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