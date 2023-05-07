На улицах Иркутска убираются в круглосуточном режиме в праздничные дни Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Уборка улиц в Иркутске проводится в круглосуточном режиме в эти праздничные дни. Конечно, в первую очередь в порядок приводят центральные магистрали – улицы Ленина, Нижняя Набережная, Сухэ-Батора, Карла Маркса и другие. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

- В уборке задействовано 200 человек, - рассказали в мэрии. - Во всех округах моют и красят барьерные ограждения, остановочные пункты, подземные переходы. Ко Дню Победы город должен быть чистым, красивым, ухоженным.

В парках и скверах города собирают мусор и листву, красят урны и скамейки при необходимости. Каждый день на улицах города работает спецтехника – тракторы со щетками, подметально-уборочные комплексы. Ночью асфальт моют. Также продолжается асфальтирование дорог картами и ремонт полотна струйно-инъекционным методом.

Напомним, накануне мэрия опубликовала афишу праздничных мероприятий на День Победы в Иркутске - подробности.

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