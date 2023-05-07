Командир пролетевшего на предельно низкой высоте над Листвянкой самолета оштрафован Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пролетел на предельно низких высотах в местах массового скопления людей. В Иркутской области оштрафован командир самолета, выполнявшего полет 2 марта. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Командир воздушного судна проигнорировал согласованный с Иркутским региональным центром единой системы организации воздушного движения полет на высоте 100 метров и фактически осуществил его на высоте 50 метров, - говорят специалисты.

Он привлечен за это к административной ответственности по статье «Нарушение федеральных правил использования воздушного пространства». Нарушителю за свой слишком низкий полет над Листвянкой придется выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, накануне в Иркутской области запретили полеты беспилотников до 10 мая, после этой поднимать в воздух дроны сможет ограниченное количество ведомств и организаций - подробности.

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