Ледовой затор взорвали на реке Непа в Иркутской области из-за резкого подъема воды Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Угроза подтопления домов в селе Ика возникла 7 мая в Катангском районе. Вода в реке Непа резко поднялась больше, чем на три метра из-за образовавшегося затора. Из-за этого на водоеме пришлось проводить взрывные работы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Для ликвидации ледового затора на место вылетел борт Ми-8 МЧС России с группой взрывников Пожарно-спасательной службы Иркутской области, - рассказали в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций. – Они ликвидировали два затора. Сейчас русло реки чистое, уровень воды в реке уже начал снижаться.

Спасатели рассказали, что в селе Ика стоит 30 жилых домов, в них живет 36 человек. В настоящий момент подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Подтопления удалось избежать. На всякий случай в селе дежурят спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Напомним, что в регионе за минувшие сутки пожарные выезжали на вызов 33 раза, в 19 случаях горели мусор и сухая трава. Личности четверых поджигателей удалось установить - подробности.

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