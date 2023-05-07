Городские дороги в Усть-Илимске осмотрел замгубернатора Роман Колесов
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Замгубернатора Иркутской области Роман Колесов осмотрел городские автодороги в Усть-Илимске из-за того, что от жителей поступает много жалоб на их состояние. Действительно, оказалось, что множество участков на улицах совсем плохи. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве транспорта Иркутской области.
- По законодательству дорогами местного значения должны заниматься муниципальные власти, - говорят специалисты. - Сейчас же работы проводят в основном за счет субсидий из областного бюджета.
Отмечается, что область готова помогать деньгами, лишь бы ремонт был качественный и дорожное полотно держалось не один год. В этом году на ремонт асфальта в Усть-Илимске выделено из бюджета Приангарья 85 миллионов рублей. Этих средств хватит на ремонт участков на улицах Героев Труда, Молодежной, 50 лет ВЛКСМ, Братского и Усть-Илимского шоссе, проезда к школе №11.
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