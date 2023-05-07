Магазин Zara открылся под новым названием в Иркутске

В Иркутске открылся магазин Zara под новым названием Фото: Оксана ЗУЙКО

В Иркутске в торгово-развлекательном центре Сильвермолл открылся магазин Maag – это новый бренд одежды Zara, который ушел из России. Об этом КП-Иркутск 7 мая сообщили в администрации ТРЦ.

- Открыты женский, мужской и детский отделы, - рассказали организаторы. – Ждем посетителей!

Отмечается, что одежда от этого бренда будет сочетать в себе модные веяния и стиль, неподвластный времени. Напомним, магазины бренда Zara закрылись в Приангарье весной прошлого года.

Напомним, в Иркутске 7 мая начата доследственная проверка после того, как в социальных сетях появилось видео с издевательством пятиклассников над первоклашкой. Двое мальчишек затащили ребенка на горку, подвели к ступенькам и сбросили его с высоты вниз. Все это произошло на детской площадке у школы в поселке Молодежный. Полицейские, сотрудники СК и прокуратуры выясняют все обстоятельства случившегося. В МВД региона заявили, что личности школьников уже установлены.

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