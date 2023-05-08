За минувшие сутки 7 мая в Иркутской области произошло 47 пожаров
Фото: Елена МАРТЫНОВА
Жители Иркутской области решили установить "антирекорд" по количеству пожаров. Ведь каждый день их количество растет в геометрической прогрессии. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области в своих социальных сетях.
-Только 7 мая произошло 47 пожаров, из которых 24 - горение сухой растительности и мусора. Кроме этого, было 10 пожаров в хозяйственных постройках,- говорят в региональном МЧС.
Так, неосторожное обращение с огнем, детская шалость и поджог - причины 34 пожаров.
Межведомственными патрульными группами пресечено 56 намерений использования открытого огня, проведено более 200 разъяснительных бесед с населением.
Ранее сообщалось, что в государственном лесном фонде потушено девять вновь зарегистрированных очагов на общей площади 47,6 га. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале.