В Иркутском районе следком начал проверку из-за инцидента на детской площадке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутском районе проводится доследственная проверка по факту инцидента на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях.

- В средствах массовой информации и социальных сетях замечен ролик. Все происходило на детской площадке на территории образовательного учреждения в поселке Молодежный, - говорят в следкоме.

Как говорят в ведомстве, дети применили насилие в отношении малолетнего ребенка.

Теперь следователями организовано проведение доследственной проверки.

Следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются личности всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пятиклассники скинули с горки первоклассника. На следующей неделе в школе состоится собрание с родителями.