В Иркутске 9 мая 2023 года общественный транспорт будет ходить до полуночи Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая закроют движение транспорта около сквера Кирова. Также известно, что с 7:00 до 23:00 автобусы изменят схемы движения. Курсирование общественного транспорта в праздничный день решили продлить до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Так, например, автобусы №3 и 20 в направлении центра города после улицы Ленина будут проезжать по Канадзавы, Марата, Чкалова, - рассказывают в администрации.

В то же время, в обратном направлении после Чкалова автобусы будут сворачивать на Марата, Свердлова, Ленина.

Автобусы №№ 13, 31, 48 будут следовать до остановки «Автовокзал». При этом после улицы Рабочая транспорт пойдет по Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской Революции. В обратном направлении после улицы Октябрьской Революции – по Тимирязева, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочей.

Подробнее о том, какие маршруты изменят маршрут своего следования, вы можете посмотреть на сайте городской администрации.