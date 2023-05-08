В Братске мужчина спас подростка, провалившегося под лед 7 мая 2023 года Фото: Яна ЛИСИНА

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций выясняют обстоятельства происшествия на Братском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба министерства в своих социальных сетях.

-В социальных сетях появилось видео спасения мальчика-подростка, которого вытащили из полыньи, - говорят в МЧС.

Его заметил мужчина, который с помощью досок добрался до тонущего. Он вытянул его на лед и помог доползти до берега.

В МЧС напомнили, что лед уже очень хрупкий и разрушается. В ведомстве также попросили взрослых провести беседу с детьми, чтобы те не выходили на лед - это смертельно опасно.

Прокуратура уже также подключилась к делу. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Иркутском районе проводится доследственная проверка по факту инцидента на детской площадке.