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НовостиОбщество8 мая 2023 8:20

В Иркутске откроют экспозицию, посвященную адмиралу Иннокентию Налетову

Музею переданы личные вещи адмирала
Елена СИНИЦА
В Иркутске откроют экспозицию, посвященную адмиралу Иннокентию Налетову

В Иркутске откроют экспозицию, посвященную адмиралу Иннокентию Налетову

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В музее Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта появится экспозиция, которая посвящена адмиралу Иннокентию Налетову. Как стало известно КП-Иркутск, личные вещи адмирала в музей передал председатель Российского фонда ветеранов, контр-адмирал Левон Гарибян.

-Именно по инициативе Иннокентия Налетова в сентябре 2019 года на базе Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта была создана Навигацкая школа, - говорят местные власти.

При содействии Налетова заключили договор о сотрудничестве и шефских связях между Иркутским техникумом речного и автомобильного транспорта и фрегатом «Маршал Шапошников».

Ранее сообщалось, что в Боханском районе 7 мая 2023 года в ДТП с УАЗом и мотоциклом погибли два человека. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.