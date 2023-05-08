В ИРНИТУ приглашают на выставку, посвященную геологом в годы войны. Фото: ИРНИТУ

Музей истории ИРНИТУ приглашает посетить выставку «Недра нашей Родины для Великой Победы». Об этом сообщает пресс-служба вуза в своих социальных сетях.

-Этот проект посвящен ученым, которые в годы войны занимались геологоразведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых, - говорят в университете.

Во время войны специалистов привлекали к работе на объектах, расположенных на территории Восточной Сибири и южной части Якутии, отмечают в вузе.

Экспозиция «Недра нашей Родины для Великой Победы» доступна для просмотра по будням с 09:00 до 17:00 (корпус «И», третий этаж).

Ранее сообщалось, что в Иркутске откроют экспозицию, посвященную адмиралу Иннокентию Налетову. Личные вещи адмирала в музей передал председатель Российского фонда ветеранов, контр-адмирал Левон Гарибян. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.