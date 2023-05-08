За выходные дни 6 и 7 мая на дорогах Иркутской области в ДТП погибли девять человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

За выходные дни, 6 и 7 мая, на дорогах Иркутской области погибло девять человек. За эти дни произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

-Также известно о том, что 24 человека получили различные травмы. Повреждено 36 транспортных средств, - говорят в ведомстве.

Среди основных причин аварий - нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что в Боханском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Все случилось на 14-м километре трассы «Олонки-Шарагун». Там 66-летний мотоциклист на ИЖ Юпитер-5 наехал на стоящий УАЗ. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале.