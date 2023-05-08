В Иркутске в торговом центре "Карамель" 8 мая 2023 года сработала пожарная сигнализация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В торговом центре "Карамель" сегодня, в понедельник, 8 мая, сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области.

- Пожарными была проведена проверка здания. Возгорания нет, - сообщают специалисты-огнеборцы в своих социальных сетях.

О том, в связи с чем сработала пожарная сигнализация в торговом центре, на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки 7 мая в Иркутской области произошло 47 пожаров. При этом в 24-х случаях речь шла о горении сухой растительности и мусора. Также было 10 пожаров в хозяйственных постройках.

Также стало известно, что 10 лесных пожаров потушили в Иркутской области за минувшие сутки 7 мая 2023 года. Для ликвидации пожаров пришлось привлечь 245 человек. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.