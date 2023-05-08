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НовостиОбщество8 мая 2023 10:42

Во всех районах Иркутска подрядчики продолжают ремонт дорог

Покрытие восстанавливают струйно-инъекционным методом и картами
Елена СИНИЦА
Во всех районах Иркутска подрядчики продолжают ремонт дорог

Во всех районах Иркутска подрядчики продолжают ремонт дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске продолжают проводить ремонт дорог. В частности, сейчас покрытие восстанавливают струйно-инъекционным методом и картами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-С 6 по 8 мая подрядчики привели в порядок участки улиц Дзержинского, Маяковского, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Коммунистическая, Провиантская, Сурнова, - говорят в пресс-службе городской администрации.

Кроме этого, известно, что ямы устранили на Маратовской развязке, Глазковском мосту, на переходе через железнодорожные пути в районе станции Кая и съезде с Трактовой на объездную Ново-Ленино.

Как отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов, из-за теплой и сухой погоды есть возможность нарастить темпы проведения дорожных работ.

Ранее сообщалось, что в Иркутске откроют экспозицию, посвященную адмиралу Иннокентию Налетову.