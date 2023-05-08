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НовостиОбщество8 мая 2023 12:36

В Иркутске в преддверии Дня Победы приводят в порядок улицы и дворы

В частности, проводится влажная уборка улиц
Елена СИНИЦА
В Иркутске в преддверии Дня Победы приводят в порядок улицы и дворы

В Иркутске в преддверии Дня Победы приводят в порядок улицы и дворы

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Во всех районах города в преддверии Дня Победы продолжают уборку улиц, общественных пространств и дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- До главных праздничных мероприятий остается меньше суток. Сегодня проверил, как убраны сквер имени Кирова, площади у Вечного огня и перед зданием правительства региона, - прокомментировал мэр города Руслан Болотов.

В частности, сейчас в городе проводится влажная уборка, очищаются тротуары, пешеходные переходы, дорожные лотки и заездные карманы. Моют и ограждения, остановки общественного транспорта.

При необходимости проводят частичную замену плитки на тротуарах, с газонов собирают сухую листву и мусор.

Скверы и парки приводят в порядок 120 специалистов. За тем, как выполняются работы, следит МКУ «Городская среда». Все замечания оперативно передают подрядным организациям для устранения.