В Катангском районе из-за паводков 8 мая 2023 года ввели режим чрезвычайной ситуации

В Катаганском районе из-за паводков 8 мая 2023 года ввели режим чрезвычайной ситуации Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В связи с осложнением паводковой обстановки в Катангском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области.

-По состоянию на 22:00 8 мая, уровень воды на реке Нижняя Тунгуска Катангского района составляет 712 сантиметров (за 12 часов +37 см). При этом критической отметкой считается 600 сантиметров, - говорят в министерстве.

В результате уже сейчас подтоплены 133 приусадебных участка, на которых проживают 328 человек. Также подтоплен один жилой дом - там проживает один человек.

В МЧС также рассказывают, что население отказывается от эвакуации в пункт временного размещения. В течение дня сотрудники МЧС провели 65 подрывов на площади 6700 квадратных метров. Ликвидировано шесть заторов льда.

Ситуацию продолжают контролировать.

Как пишет в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, в скором времени будет вскрываться ото льда и река Лена - на участке Макарово-Киренск-Змеиново. Там также есть угроза резкого повышения воды. Эта территория тоже под контролем, отметил губернатор.