18 ДТП произошло в Иркутске и Иркутском районе с 1 по 7 мая Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске и Иркутском районе за неделю произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. В этих автоавариях пострадали 23 человека, в их числе и четверо детей. Еще один человек погиб. Статистикой аварийности с 1 по 7 мая с КП-Иркутск поделились в Госавтоинспекции города.

- Всего за указанный период зарегистрировано семь столкновений транспорта, одно опрокидывание машины, четыре наезда на пешеходов, один наезд на припаркованный транспорт, два наезда на препятствие и один наезд на велосипедиста, - говорят инспекторы ГИБДД. – Также произошло два съезда с дороги.

Полицейские напоминают, что соблюдать ПДД обязаны все участники дорожного движения – и автомобилисты, и пешеходы, и люди на средствах индивидуальной мобильности (самокаты, гироскутеры и т.д.)

Напомним, что в Иркутске 9 мая в центер города нельзя ездить на электросамокатах, моноколесах, скутерах и велосипедах - подробности здесь.

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