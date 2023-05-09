133 приусадебных участка и жилой дом подтопило в Катангском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Катангском районе продолжает действовать режим ЧС. Его ввели 8 мая из-за ледовых заторов на реке Нижняя Тунгуска, которые вызвали подъем уровня воды до 719 см. При этом критической отметкой для данного участка русла является 600 см. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По состоянию на 7 утра 9 мая подтоплены 133 приусадебных участка, - говорят спасатели. – На них живут 328 человек, из них 83 ребенка. Также подтоплен один жилой дом, уровень воды там на 10 сантиметров выше уровня пола.

При этом жители отказываются перемещаться из своих домов в приготовленный заранее пункт временного размещения. Спасатели дежурят на месте. Отмечается, что накануне для ликвидации заторов было произведено 65 подрывов льда на площади в 6700 квадратных метров. Удалось ликвидировать шесть заторов - подробности.

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