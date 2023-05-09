20 пожаров в лесах Иркутской области потушили за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. За сутки в Приангарье потушили 20 возгораний на землях лесного фонда. Общая площадь, пройденная огнем, составила больше 750 гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили региональные власти.

- 15 пожаров были обнаружены и ликвидированы в тот же день, - говорят специалисты. – Их площадь 313.7 гектара. Лес горел в Черемховском, Чунском, Заларинском, Братском, Шелеховском, Аларском, Иркутском, Усольском, Тайшетском районах.

Также накануне удалось справиться с ранее выявленными пожарами. Их площадь 441 гектар. В этом числе и пожар, который произошел из-за туристов на землях нацпарка в Слюдянском районе.

Взятыми в кольцо на 9 мая остались два пожара в Черемховском и Аларском районах. Площадь локализованных очагов 70 гектаров.

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