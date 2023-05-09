Паромная переправа на остров Ольхон начала работу 9 мая в Иркутской области Фото: Яна ЛИСИНА

В Ольхонском районе Иркутской области открылась паромная переправа. Доставлять людей и автомобили на остров Ольхон будет паром «Дорожник». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

Отметим, сообщение с островом осуществлялось по ледовой переправе до 29 марта. После ледовую дорогу пришлось закрыть из-за повышения среднесуточных температур и интенсивного таяния льда.

Расписание паромной переправы на остров Ольхон. Фото: Минтранс Иркутской области

Напомним, что в феврале этого года на ледовой переправе на остров Ольхон произошло ДТП с участием УАЗа и микроавтобуса «Хайс». На место выезжали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.

Стоит отметить, что в Иркутске вот уже несколько дней обсуждают конфликт школьников на детской площадке у образовательного учреждения в поселке Молодежный. Там пятиклассники скинули с горки первоклашку. Видео попало в социальные сети, его во время мониторинга обнаружили правоохранители. Идет доследственная проверка.

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