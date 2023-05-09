День Победы в Иркутске завершится фейерверком
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С самого утра сибиряки начали стягиваться в центр города к мемориалу «Вечный огонь». Многие пришли с портретами своих героев – участников Великой Отечественной войны. После традиционного митинга, который закончился возложением цветов, все переместились на площадь графа Сперанского, где ежегодно проходят подразделения Иркутского гарнизона, проезжает военная техника и творческим номером горожан поздравляют барабанщицы Восточно-Сибирского института МВД России.
В праздничной афише еще много мероприятий – открытые микрофоны, четыре концерта – в сквере, на площади графа Сперанского, у цирка, у памятника Александру III, спортивная акция «Рекорд Победы». Апогеем торжеств станет салют на День Победы. Фейерверк начнется в 22.00 и продлится в течение 15 минут.
Как сообщили в администрации города Иркутска, специально для того, чтобы все желающие смогли посмотреть на салют, работу общественного транспорта 9 мая продлили до полуночи.
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