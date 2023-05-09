Мэр Руслан Болотов поздравил иркутян с Днем Победы Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске сегодня, 9 мая, проходят торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В афише – митинг, шествие подразделений Иркутского гарнизона, четыре концерта, два «открытых» микрофона. Мэр города Иркутска поздравил с этим важным праздником.

- Уважаемые жители города Иркутска! Поздравляю вас с 9 мая! Это самый главный праздник для нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне это величайшее достижение нашего народа и сегодня, когда пытаются переписать нашу историю, мы обязаны сохранить правду о событиях тех лет, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов. - Мы должны рассказывать подрастающему поколению, как наши деды и прадеды разгромили фашизм, как самоотверженно трудились в тылу, какую страшную цену им пришлось заплатить за то, чтобы у нас с вами было будущее. Мы гордимся доблестным поколением победителей, помним их, чтим и низкий поклон всем ветеранам!

Глава города пожелал землякам всем быть сильными и сплоченными, отметив при этом, что в годы Великой Отечественной войны сибиряки воевали под Киевом и Смоленском и сегодня они снова на передовой.

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