Губернатор Игорь Кобзев поздравил с Днем Победы жителей Иркутской области

Глава региона возложил цветы к Вечному огню Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутск сегодня отмечает 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С утра в областном центре прошел митинг у Вечного огня, шествие подразделений Иркутского гарнизона, выступление барабанщиц и уже состоялся концерт в сквере Кирова. С праздником 9 мая жителей Иркутской области поздравил губернатор Игорь Кобзев.

- Дорогие иркутяне! Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети, внуки и правнуки победителей! От всего сердца поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! – говорит глава региона. - Это день воинской славы России – символ мужества, героизма и доблести народа. Хотя бои шли далеко от Приангарья, иркутяне внесли свой вклад в Великую Победу, проявив подлинный героизм на фронте и в тылу.

Губернатор отметил, что в этот день чествуют отстоявших независимость нашей Родины и освободивших мир от фашизма.

- Мы помним наших героев и склоняем головы перед светлой памятью всех, кто погиб, - подчеркнул глава Приангарья. - В боевых действиях Великой Отечественной войны участвовали более 200 тысяч жителей Иркутской области. Почти половина из них не вернулись с полей сражений.

Игорь Кобзев подчеркнул, что День Победы объединяет россиян и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

- Вечная память всем павшим за свободу и независимость нашей Родины! С Днем Великой Победы! - заключил губернатор.

Напомним, что в городе сегодня запланированы концерты на четырех площадках, спортивная акция у памятника Александру III, два «открытых» микрофона, а завершатся торжества праздничным салютом. Огни окрасят небо в 22.00. Обещают, что фейерверк продлится в течение пятнадцати минут, а чтобы все могли уехать из центра города, работу общественного транспорта продлили до 00.00.

Кстати, если вы не смогли посмотреть Парад Победы в иркутске 9 мая - для вас наша прямая онлайн-трансляция.

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