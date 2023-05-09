78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне празднуют в Иркутске Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В Иркутске отмечают 78-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия начались в областном центре с 10.00: сначала митинг у «Вечного огня, потом шествие подразделений Иркутского гарнизона по площади графа Сперанского, выступление барабанщиц Восточно-Сибирского института МВД России.

Как рассказал на параде начальник Иркутского территориального гарнизона гвардии генерал-майор Сергей Михайлов, за время Великой Отечественной с нашей земли ушли на поля сражений более 200 тысяч человек.

- Каждый 10-ый житель Иркутской области, ушедший на фронт, считается пропавшим без вести, большая часть героев погибли, сражаясь за Родину, - отметил он. - Каждый из нас низко склоняет голову перед доблестью и героизмом наших земляков, приближавших Победу, сражавшихся на полях сражений, героически трудившихся в тылу и восстанавливающих страну в сложный послевоенный период!

В праздник в городе организовали четыре концерта – в сквере Кирова, на площади графа Сперанского, у цирка и у памятника Александру III. Также горожане могут прочесть стихи и спеть песни у «открытых» микрофонов - афиша здесь.