Солисты Луганской филармонии выступают в Иркутске 9 мая Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Выступление Губернаторского симфонического оркестра с солистами Луганской академической филармонии проходит в Иркутске 9 мая. Он начался в 15.00 на площади графа Сперанского. Как сообщает корреспондент КП-Иркутск с праздника многие из иркутян шли сюда целенаправленно послушать Луганских солистов.

Дарья Лобова, София Тихая и Руслан Логвинен впервые выступают в Иркутске и публика тепло их принимает. Дирижерами концерта являются Илмар Лапиньш, Андрей Аминов и Максим Качалов.

Напомним, всего в Иркутске 9 мая запланированы 4 концерта. Один уже прошел в сквере Кирова, сейчас на площади графа Сперанского идет второй. Также музыка будет звучать с 19.00 у цирка, а в 18.00 выступят творческие коллективы областного центра у памятника Александру III. Кстати, если вы не смогли посмотреть Парад Победы в Иркутске - фото и видео здесь.

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