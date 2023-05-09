Узнали, как долго продлится отключение света в Иркутске 10 мая 2023 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Иркутске 10 мая 2023 будет плановым и коснется жителей трех городских округов – Ленинского, Октябрьского, Правобережного. Подача электроэнергии прекратится на срок от 30 минут до 9 часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 10 мая 2023: причины

- Отключение света в Иркутске 10 мая 2023 необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорят специалисты. – Где-то необходима регулировка напряжения, где-то сверка схемы и другие мероприятия.

Отключение света в Иркутске 10 мая 2023 пройдет в домах по улицам Байкальская, Ширямова, Маршала Жукова, Партизанская, Пискунова, Постышева, 2-я и 3-я летчиков, Карпинская, Ленская, Марии Цукановой, Рабочего Штаба и другие, в Ленинском районе света не будет в Западном, Мамонах, ДНТ Железнодорожник и ряде СНТ (см. таблицу).

Отключение света в Иркутске 10 мая 2023: адреса

Отключение света в Иркутске 10 мая 2023: адреса. Фото ИЭСК

Отключение света в Иркутске 10 мая 2023: адреса. Фото ИЭСК

Отключение света в Иркутске 10 мая 2023: адреса. Фото ИЭСК

Отключение света в Иркутске 10 мая 2023: адреса. Фото ИЭСК

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